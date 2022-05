L’ANPS au cœur du « Trophy Tour »

Tout en restant dans son rôle de vigie, de veille et d’avant-garde, la presse sportive sénégalaise n’a pas failli à son devoir de patriotisme lors de la coupe d’Afrique des nations de football remportée par les Lions, le 6 février 2022 au stade Olembé de Yaoundé, face aux Pharaons d’Égypte.



Une conquête entreprise grâce à l’implication de l’Association nationale de la presse sportive sénégalaise (ANPS) qui n’a ménagé aucun effort pour trouver un canevas de travail entre Envoyés Spéciaux, Ministère des Sports, Fédération sénégalaise de football (FSF) et Staff technique. Ce qui a permis aux différentes entités de travailler en parfaite intelligence. Chaque camp a fini par comprendre que la sélection nationale ne pouvait être un bunker fermé à double tour où personne n’entre, ni ne sort. Mais elle ne pouvait pas non plus être un marché où chacun pouvait élire domicile au grand dam de la quiétude des «Lions» devant déboucher sur leur contre-performance



Mission accomplie : en témoigne la visite suivie d’une conférence de presse du coach Aliou Cissé à l’hôtel Mako Palace de Bafoussam où étaient logés plus de 70 journalistes. Inédit!



Pour rester dans cette logique de «Manko Wutti Ndamli» l’ANPS a décidé de s’impliquer dans le «Trophy Tour» dont le Top départ ce sera donné ce lundi 15 mai 2022 au Musée des Civilisations Noires. Parce que ce trophée n’appartient pas seulement aux Dakarois. Mais à l’ensemble des 17 millions des sénégalais répartis dans nos 14 régions et dans la diaspora.



Vive le sport. Vive le Sénégal



Par Abdoulaye THIAM

Président ANPS