L’AIS félicite le Président Macky Sall pour sa détermination à sauvegarder notre Islam de paix.

L’Association islamique pour servir le Soufisme (AIS) exprime toute sa satisfaction suite à la déclaration du Chef de l’Etat, le Président Macky Sall, appelant à la vigilance face aux idéologies extrémistes et à leurs promoteurs qui veulent saper notre esprit du vivre ensemble.



L’AIS se réjouit qu’enfin le Sénégal prenne toute la mesure du danger du salafisme extrémiste à l’instar d’autres pays partenaires comme l’Arabie Saoudite où le Prince Mohamed Ben Salmane accomplit de louables efforts pour que cette idéologie minoritaire et sectaire ne continue plus à ternir l’image de l’Islam et des Musulmans à travers le monde.



Considérant la déclaration responsable et avisée du Président Macky Sall à Tivaouane comme un pas décisif dans la prise de conscience face aux dangers d’un salafisme rampant, l’AIS encourage l’Etat du Sénégal à ne plus prendre le risque de laisser de telles mouvances s’étendre dans notre pays par le biais de leurs universités ou de leurs institutions caritatives.



Réitérant sa position sur les risques inhérents à l’octroi de terres à ces mouvements pour des universités de même que la caution étatique à leurs stratégies de levée de fonds par le contrôle de la Zakat détournée pour endoctriner les jeunes et les couches vulnérables, l’AIS invite l’Etat du Sénégal à plus de vigilance.



L’AIS appelle, enfin, les familles religieuses, les universitaires, les chercheurs et toute la société civile à soutenir cette volonté du Président de la République de sauvegarder la paix et la stabilité au Sénégal par le biais de notre modèle islamique qui a jusqu’ici préservé notre pays des turbulences du terrorisme que connaissent certains pays de la région.