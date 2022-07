L'AFRIQUE NE PEUT PAS, PLUS, MAINTENIR LES MEMES RELATIONS D'AVANT !

Monsieur Emmanuel Macron, avez vous de vrais conseillers ou faites vous juste l'intéressant! En 1984, quand votre grand frère (lol) Biya arrivait au pouvoir, vous aviez 7 ans !



Se rendre encore en Afrique, traiter vos ancêtres d' "Hypocrites" car ils n'ont pas eu la même vision que vous sur votre guerre avec la Russie est d'un ridicule et d'une arrogance sans mesure ! La France si elle "perd" l'Afrique c'est à cause de ses MENSONGES D'ETAT et le maquillage dégoulinant de tant d'arrogances !

Bon Dieu, arrêtez de vous croire le centre du monde. Vous l'avez certainement été ( il faut le reconnaître avec votre force militaire, votre diplomatie, votre cuisine, vos Lettres, vos coups d'Etat programmés sur sol africain etc...) mais vous ne l'êtes PLUS ! Qu'est ce qui vous chagrine tant que des gens que votre Etat a soumis pendant des siècles dans la domination vous disent: Laissez nous en Paix ( pour être poli)? Est ce vraiment trop demander? Si vous pensez que le temps ancien va revenir c'est que vos études, votre présidence ne vous servent à rien ! Nous avions pensé avoir enfin en face de nous un Homme Moderne, un grand intellectuel mais en réalité vous n'êtes que le prolongement sans en avoir l'étoffe de la politique Napoléonienne!



Ce temps est bien fini !



Nous voulons vous appeler s'il en est encore temps à revoir votre copie, à redessiner un monde nouveau ancré sur une seule valeur fondamentale: EGALITE ! Et sur une seule balance: JUSTICE !



Vous allez dans un continent à majorité jeune avec des discours d'empereur, eh bien, vous allez recevoir ce que vous méritez une salve de rejets. Et comme vous êtes si suffisants de vous mêmes ( j'y inclus cette meute de lettrés cathodiques et les rêveurs des temps anciens) vous vous dites qu'il y a "Une HAINE DE LA FRANCE".

Mon oeil ! Quelle haine? Pour quelle fin?



L'Etat français a spolié HAITI,(vous aviez fait croire que c'était un complot ce que l'on vous disait juste pour fermer les oreilles de vos peuples qui ne savent pour la majorité rien des trahisons de ses hommes et femmes politiques jusqu'à ce que des journaux américains sortent le sale deal!), mitraillé des Tirailleurs Sénégalais à Thiaroye Sénégal, asséché des rivières au Cameroun avant d'utiliser le Napalm pour assassiner des combattants de la Liberté, saboté la Guinée de Sékou Touré ( en inondant ce pays de fausses monnaies etc) qui osé dire à De Gaulle "Indépendance immédiate), soumis l'Algérie à une guerre barbare de 1954 à 1962, mis en place des mercenaires comme Bob Denard pour aller couper des têtes à des Chefs d'Etat en Afrique, échoué à mettre en place une vraie coopération faite de respect et de dignité avec l'espace francophone.



L'Etat français s'est aussi fait signaler dans de sales oeuvres au Biafra au Nigeria etc... Tout ceci est du FACTUEL !



L'Etat français comment peut il gagner le Coeur des Africains en maintenant une politique de mensonges, de manipulations et d'arrogance? Pourtant l'Histoire a fait de la France, peut-être malgré elle, l'un des pays les plus métissés d'Europe: une grande chance que l'Etat et les politiciens d'arrière garde avec une cohorte de media incroyablement médiocres et risibles suivis malheureusement dans nos pays n'ont pas su saisir pour refonder des relations et ouvrir une nouvelle ère de coopération où chaque vie humaine quelle que soit la couleur de la peau a un sens et d'égale dignité!

Les Africains notamment francophones ont une histoire liée avec la France, certains parmi eux sont Français et ou ont des parents Français. Parler de Haine est donc se réfugier dans cette image hideuse qui voudrait que le faux maître regarde son "esclave" s'agenouiller devant lui et lui dire sous le coup des fouets: "Merci Seigneur!" Mais pour qui vous prenez vous?



Je l'avais dit ici et ailleurs il y a quelques années ( certainement, quelques uns ont du rire à l'époque: dans 10 ans les relations Occident et Afrique changeront radicalement car oui en effet aucun peuple au monde, je le répète, n'a lié son destin avec le suicide!).



Les Africains ne vont pas, et détrompez vous, malgré la médiocrité de certains de nos dirigeants, se vendre ni aux Chinois, ni à vos anciens alliés et amis les Russes! Tant que vos partages du gâteau se passaient bien, tout allait bien dans le meilleur des mondes possibles. N'est ce pas?



Xi Xinping, n'est pas notre héros ! Poutine, ne le sera pas! Mais vous Etats de France, des Etats-Unis, vous de l'Occident, n'oubliez jamais que l'Afrique est non seulement le Berceau des Civilisations Humaines, son passé, son présent et son avenir mais aussi et surtout que les Aînés de la Terre ont compris vos stratégies et que désormais aujourd'hui plus que jamais: RIEN NE SERA PLUS COMME AVANT!



Ce n'est pas de la prophétie, ce n'est pas une déclamation d'un amoureux transi mais la froide lecture et la plus raisonnable d'une humanité qui malgré ses fatras voit sa CONSCIENCE, de jour en jour, s'élever. Les peuples du Monde solidaires de leur Destin commun rejettent vos violences sous toutes leurs formes, vos désirs de domination désuète et inhumaine.



L'Humanité dans sa belle diversité et sa magnifique pluralité chante dans ses entrailles l'Hymne de la Fraternité Humaine et de la JUSTICE ! L'ENTENDEZ-VOUS?



- El Hadji Gorgui Wade Ndoye - Journaliste accrédité auprès des Nations-Unies. Directeur du magazine panafricain ContinentPremier.Com