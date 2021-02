L’ADIE va accompagner la future Université de Touba

Le Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba (CCAK) sera intégré dans le réseau d’interconnexion des universités du Sénégal. C’est l’une des principales décisions sorties de la concertation qui a eu lieu ce vendredi 29 janvier 2021 entre l’Agence De l’Informatique de l’Etat représentée par son Directeur général Cheikh Bakhoum et une délégation de la future université de Touba conduite par Serigne Ahmadou Badawi Mbacké.



Le responsable du Dahira Rawdu Rayahine était accompagné de nombreux experts mandatés par le Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, maître d’œuvre des travaux du Complexe bâti sur 25 hectares à Touba. Ils sont venus échanger sur les modalités de l’accompagnement du Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim (CCAK) par l’ADIE dans les volets connectivité, hébergement et solutions informatiques.



Le Directeur général de l’ADIE, Cheikh Bakhoum, qui a présidé la rencontre a notamment assuré la délégation de l’intégration du CCAK dans le réseau d’interconnexion des universités du Sénégal. Cette intégration présente beaucoup d’avantages notamment en termes d’accès aux ressources documentaires. Il s’est également engagé, conformément au vœu du chef de l’Etat Macky Sall d’accompagner le projet, à appuyer l’université de Touba en termes de conseil, formation, connectivité, back-up et solutions logicielles.



La fibre de l’ADIE qui est déjà dans la cité religieuse desservira l’université qui verra aussi ses principaux points stratégiques doter de points Wifi dans le cadre du programme Smart Sénégal. L’accompagnement de l’ADIE sera également de mise dans l’éventualité de la mise en place d’un Datacenter et d’un point d’échange Internet locaux pour l’autonomie et la sécurité dans le stockage et l’échange des données.



Une mission de l’ADIE sera dépêchée dans les jours à venir sur les chantiers de l’université pour évaluer les besoins susmentionnés.