Krépin Diatta suite à son expulsion en LDC : « C’était bête de prendre un rouge comme ça »

Pour l’international Sénégalais, Krépin Diatta, la précédente soirée de ligue des champions restera inoubliable. En effet, en l’espace d’une minute quasiment, le Brugeois aura égalisé pour son équipe (1-1) à la 92e minute contre Galatasaray, Avant de se faire expulser à la 93e pour cumul de cartons jaunes. Un carton rouge fort évitable puisque le Sénégalais déjà averti d’un carton jaune, pouvait s’abstenir d’enlever son maillot lors de sa célébration.







Un geste irréfléchi que regrette le jeune joueur qui a toutefois donné ses explications en zone mixte : « Marquer en Ligue des Champions, c’est un rêve de gamin… C’était un but très important mais l’équipe a encore montré un très bon état d’esprit. Ce n’était pas facile face à ce public. Notre équipe est solide et on a pris ce point très important. Le carton rouge ce n’était pas un excès d’euphorie. Ce n’était pas un match facile car à chaque fois que je touchais le ballon, on me criait dessus. Je voulais montrer que j’étais encore dans le match et je pense que c’était la bonne réponse. C’était bête de prendre un rouge comme ça”, reconnaitra-t-il à la fin de ce match qui relance le FC Bruges dans la course à l’Europa ligue à défaut d’une qualification pour les huitièmes de finale de la ligue des champions.