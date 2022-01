Le tout nouveau maire de Kouthiaba Wolof, M. Abdoulaye Ndao de la coalition And Liggeuy Sunu Gox, a décliné ses ambitions pour sa commune, lors d'une rencontre de remerciement à l'endroit de la population tout entière de Kouthiaba.



Après avoir félicité, encouragé et tendu la main à ses anciens adversaires, il a décliné ses grands projets. Lesquels projets tournent globalement autour de l'éducation, la santé, l'agriculture et le sport. En effet, selon lui, dans le cadre de la mise en œuvre de la territorialisation des politiques publiques et de l'acte III de la décentralisation, les communes se doivent de jouer pleinement leurs rôles, avec l'accompagnement de l'État, pour être sur les rampes de l'émergence.



À Kouthiaba Wolof, le nouveau maire élu, a décidé de mettre les femmes et les jeunes au cœur de ses actions. Ainsi, "mon salaire va servir de fonds de garantie pour financer les femmes et les jeunes. Ce fonds sera logé dans une grande banque et devrait servir à lever des ressources financières conséquentes pour financer des activités génératrices de revenus." Autre idée révolutionnaire, "la création de champs du savoir". Il s'agira à travers l'agriculture de financer l'éducation dans sa globalité dans la commune.