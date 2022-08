À l'instar de la communauté nationale, la région de Tambacounda commune a célébré l'édition 2022 de la journée consacrée à l'arbre. C'est la commune de Kouthiaba Wolof, département de Koumpentoum, qui a accueilli la cérémonie régionale de lancement.

Une occasion pour le premier magistrat de la dite commune, Abdoulaye Ndao, de magnifier l'engagement des populations.



" C'est une occasion pour nous de féliciter la mobilisation des communautés qui ont exprimé leur joie et leur satisfaction. Nous voulons aussi dire merci au chef de l'État qui nous a permis d'accueillir la journée régionale de l'arbre. Nous sommes dans un contexte de réchauffement climatique et de dégradation des sols, une baisse des rendements, le dérèglement de la pluviométrie. Tous ces facteurs font et nous obligent en tant que responsables à regrouper les communautés autour des enjeux, de prendre conscience des défis et menaces. Il faut relever ces défis, car il ne s'agit pas de planter un arbre et de le laisser. Il faut l'accompagner, le protéger, mais aussi de permettre aux jeunes générations qui vont venir d'en profiter...", a t-il fait savoir.



Toujours selon lui, "le projet d'émergence cher au président de la République, ne peut se faire sans un engagement collectif, sans l'accompagnement des communautés. Et pour cela, il peut compter sur le peuple du Niani".



Cette 39ème édition est placée sous le thème : "PSE vecteur d'un développement communautaire durable" et dont l'arbre parrain est le Caïlcédrat (Khaya Senegalensis). Elle a été présidée par le préfet du département de koumpentoum, représentant le gouverneur de région, empêché. Il avait à ses côtés le chef du service régional des eaux et forêts...