Koussanar - Koupentoum : Aminata Touré accueillie en grande pompe.

Malgré l'heure tardive à laquelle la délégation est arrivée dans ces deux localités de Tambacounda, la tête de liste nationale de la coalition BBY, Mme Aminata Touré, a été accueillie en grande pompe à Koussanar- et Koupentoum.



En effet, après le long périple de Kédougou- Tambacounda, la délégation de Mimi Touré a filé droit sur Koussanar avant de clôturer les activités de la huitième journée de campagne à Koupentoum.



Sur place c'est une forte mobilisation qui a accueilli la délégation. Oumar Sy du Conseil départemental, Sidi Thiam, le maire de la commune et les différents responsables politiques se sont engagés à donner une victoire éclatante et une majorité confortable au président Macky Sall à l’Assemblée Nationale...