Koungheul : Une dame met fin à sa vie en se jetant dans un puits.

Au quartier Koungheul ville, un sentiment de tristesse et de désolation se lit encore sur les visages. Ce, suite à la mort soudaine d'une dame du nom de Ndèye Dieng (la quarantaine) qui s'est jetée dans un puits d'une profondeur de plus de 20 mètres.



Ainsi, le corps sans vie de la dame été repêché par les sapeurs pompiers de Koungheul et déposé à la morgue. Pour l'heure, on ignore le mobile de ce cas de suicide...