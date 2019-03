Koungheul : Un enfant de 8 ans, 3 femmes et 1 homme périssent dans un accident.

L'accident a eu lieu cet après-midi dans le département de Koungheul, plus précisément à hauteur de la localité de Seyane.



Le bilan fait ainsi état de 5 morts. Il s'agit d'un enfant âgé de 8 ans, 3 femmes et 1 homme.



En effet, un véhicule 4X4 ( Toyota) en provenance de la Guinée et un camion sont entrés en collision sur cet axe routier. D'ailleurs, la brutalité de l'accident a fait que le véhicule Toyota Guinéen s'est sectionné en deux.



L'on nous a également fait savoir qu'il y a eu un blessé grave, et que ce dernier a été évacué à l'hôpital de Koungheul par les sapeurs-pompiers...