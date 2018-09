Koungheul : « Tous Debout » réussit sa démonstration de force pour réélire Macky Sall (images)

Koungheul était ce weekend le point de convergence des membres et sympathisants du mouvement « Tous Debout ». Ils étaient tous debout derrière leur président Ahmadou Tidiane Daff dit ATD pour mieux affuter leurs armes en perspective de la présidentielle de 2019.



Ainsi, tous les leaders politiques du département sont massivement venus répondre à l’appel de cette plate-forme, conformément au vœu du président du mouvement. Selon ATD, le mouvement qu’il dirige croit fermement en l’avenir du Sénégal et en la vision du chef de l’Etat qui « vise l’émergence du pays ». La majorité des membres de ce mouvement est composée de jeunes. Prenant la parole, Amadou Tidiane Daff a confié à qui veut l’entendre que la finalité de leur travail est la réélection sans condition du président de la République Macky Sall au premier tour. Il a invité les Sénégalais à bien réfléchir pour ne pas se tromper de choix. Le leader du mouvement Tous Debout ne s’est pas arrêté-là. Il a aussi exhorté les citoyens à œuvrer pour la réussite du parrainage de leur candidat.



Présent dans les 45 départements du pays, le mouvement Tous Debout se veut une force d’appoint aux côtés du président de la République. Pour se faire, ATD et son équipe comptent sillonner tout le Sénégal pour porter le bon message. Un message qui n’est rien d’autre, selon eux, que la réélection du président Macky Sall au soir du 24 février 2019.