Koungheul : Socé Diop Dione enrôle 2.300 élèves de CM2 dans la couverture maladie universelle (CMU).

La cérémonie de remise des cartes CMU aux élèves (2.300) de CM2 du département de Koungheul a vécu.



La directrice générale, par ailleurs responsable de l'Apr dans cette localité n'a pas lésiné sur les moyens afin d'accompagner les potaches au lendemain de la reprise des cours. "Comme vous le savez, les enfants sont très vulnérables et nous sommes en période d'hivernage. L'école a repris à la suite de cette maladie qu'est la Covid-19. Ensuite, il y a des parents qui sont très démunis pour prendre en charge les enfants en cas de maladie d'où cet appui...", a-t-elle souligné.



"On va élargir cela tout en lançant un appel à tous les fils de Koungheul pour pouvoir prendre en charge tous les élèves en général. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, je compte mettre en place une fondation pour aider mon département... L'objectif c'est de vouloir faire bien parce que je suis du département, je suis née à Koungheul, j'ai grandi à Koungheul, j'habite à Koungheul et son excellence m'a nommé directrice générale, donc, je pense que je dois participer à l'élan de solidarité qui consiste à aider la population à aller de l'avant..."



La cérémonie a enregistré la présence des acteurs de l'éducation dont l'inspecteur d'académie de Kaffrine, l'inspecteur de l'éducation et de la formation, les parents etc...