Koungheul / Lutte contre le Covid 19 : Madame Socé Diop Dionne débloque une enveloppe de 3 millions FCFA pour assister la population.

L’élan de solidarité et de patriotisme se poursuit après les fortes mesures prises par l’État du Sénégal face à la pandémie du coronavirus. Partout dans le pays, des actions se multiplient pour participer à l'effort national. À Koungheul, l’ex DG de l’Agence de la Construction des Bâtiments et Edifices Publics (ACBEP) a montré l’exemple en débloquant une enveloppe de 3 millions de FCFA en guise d’appui aux Koungheulois.

Madame Socé Diop Dionne, responsable politique de l’APR, a mis à la disposition du Médecin chef Adjointe du district de Koungheul, une enveloppe d’un million de francs et aux populations un important lot de produits et matériel de lutte contre la propagation du Coronavirus.

L’ex Directrice générale de l’ACBEP de dire que ce geste constitue une contribution personnelle à l’effort de guerre contre cette pandémie du Covid-19. Elle soutient que « cette contribution vise à matérialiser la politique de territorialisation du chef de l’État. Le second objectif est d’apporter un appui au département de Koungheul, en cette période de lutte acharnée contre la pandémie du coronavirus ».

En présence de quelques militants, le Docteur Rokhaya Thioye qui a réceptionné cette somme d’un million de Francs CFA (1.000.000fr) s’en est réjouie au nom du préfet, président du comité départemental de gestion des épidémies.

Socé Diop Dionne n’en est pas à son premier geste. Chaque fois que le département a besoin de ses filles et fils, elle répond toujours et met ses moyens à la disposition des populations », reconnaîtra un des bénéficiaires. Ils considèrent que c’est un véritable acte de citoyenneté qu’elle vient de poser encore une fois de plus.

À l’en croire, l’enveloppe d’un million et ces produits sanitaires remis, vont renforcer le dispositif déjà en place pour lutter contre la propagation du Covid-19.

Mieux, le don de madame Dionne sera déployé vers le district et les nécessiteux.

La donatrice et responsables politique de l’APR de Koungheul en a profité pour inviter les populations au respect des mesures d’hygiène conseillées par le ministère de santé.

Elle s’est également félicitée des différentes décisions prises par le Président Macky Sall, pour stopper la propagation du Covid-19.

Pour rappel, l’ex directrice générale de l’Agence de la construction des bâtiments et édifices publics (Acbep), Socé Diop Dionne, avait permis l’enrôlement de 2.300 élèves des classes de CM2 du département de Koungheul.

Elle avait aussi fait un don pour les sinistrés de l'incendie de Keur Malick Ndiaye et Ngithie dans le département de Kaffrine (30 tonnes de ciment +100 matelas) ...