Koungheul : Les jeunes de l'opposition exigent des solutions immédiates aux difficultés de la population.

Réunis dans un cadre dénommé « la Plateforme des Jeunes de l'opposition », ils sont montés au créneau pour dénoncer les dures conditions de vie auxquelles la population de Koungheul fait face tous les jours.



« Il est regrettable pour ne pas dire insupportable, de constater qu'après plus de 10 ans de départementalisation, notre Koungheul baigne dans des conditions dignes de l'antiquité. Malgré leurs privilèges et avantages politiques, les leaders de la mouvance présidentielle peinent à faire sortir la localité de cette ornière. Ainsi la Plateforme des Jeunes de l'opposition compte défendre avec fermeté la population de Koungheul prise en otage par des gens qui ne servent que leurs intérêts politico-personnels...»



Lors d'un point de presse, ces derniers ont exigé « l'arrêt immédiat des coupures intempestives d'électricité et d'eau qui empêchent nos brillants ouvriers (tailleurs, mécaniciens…) d’avoir la dépense quotidienne, de l'eau potable avec l’achèvement dans les plus brefs délais de la construction de l’usine de déferrisation, l’arrêt immédiat du bradage foncier, la construction de la préfecture, de la maison de justice, du centre départemental de l’éducation populaire et sportive, de l’inspection des sports et d’un second lycée ».



À cet effet, les membres de la plateforme entendent se battre pour une amélioration positive des conditions de vie des Koungheulois. C'est pourquoi, ils invitent toutes les forces vives du département à se joindre à leur combat pour l'amélioration des conditions de vie de leurs populations...