Koungheul : Le Conseil départemental lance son programme de développement économique et social (PRODESK)

L’Acte 3 de la décentralisation vise la construction des territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable par la territorialisation sectorielle des politiques publiques. Il donne aux collectivités locales la plénitude de concevoir et de développer des stratégies de développement selon leurs potentiels économiques. En incursion à Koungheul (centre) Dakaractu avait mis le focus sur les potentialités économiques dont regorge ce département. Ainsi le conseil départemental sous la houlette de son président, le Dr. Assane DIOP, a élaboré un Programme quinquennal de développement économique et social PRODESK 2018-2022 pour assurer la déclinaison opérationnelle de son PDD à travers des projets structurants. Selon M. DIOP, « Le PRODESK est un programme de résilience à la pauvreté et aux changements climatiques principalement axé sur la création des chaines de valeur dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la foresterie, ainsi que le développement du capital humain dans ses différentes composantes. Il a pour finalité de contribuer à la création de revenus durables pour les populations, au renforcement de l’autonomie des femmes, à l’éradication du chômage des jeunes et à la lutte contre l’émigration clandestine. » Ainsi, avec 74% d’individus de moins de 30 ans, la jeunesse est la frange de la population la mieux représentée. Les femmes quant à elles, constituent 50% de la population. 63,8 % de la population est pauvre malgré les énormes potentialités dont dispose le département. Cette situation expose les femmes à la précarité économique et sociale et une frange importante des jeunes à l’exode vers les villes et l’émigration clandestine. Ainsi, le conseil départemental pense que « L’activité économique est essentiellement bâtie autour de l’agriculture, de l’élevage et de l’exploitation forestière. » Ainsi donc, les enjeux, défis, objectifs du PRODESK sont, selon le Dr. DIOP « d'engager les collectivités locales dans une démarche nouvelle de développement économique local (DEL) visant à promouvoir les objectifs définis dans le cadre du PSE, de l’ACTE 3 de la décentralisation, du PRACAS et des ODD. De valoriser les filières agrosylvopastorales à travers la création de chaines de valeur. Et de créer les conditions d’éradiquer la pauvreté de masse par des activités créatrices d’emplois et génératrices de revenus. »