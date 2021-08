Koungheul / Lancement du tournoi de l'honorable députée Fanta Sall : Une enveloppe financière de 03 millions de fcfa mise sur la table et des masques pour le respect des gestes barrières.

Après avoir organisé la première édition en 2019, l'honorable députée Fanta Sall est revenue à travers une véritable démonstration de force.



En effet, c'était une grande première à Koungheul (2019) qu'une mise pour un Tournoi de football ou une quelconque coupe atteigne la barre d'un million 500 Fcfa et pour l'année 2021, c'est le double de la somme qui a été mise en jeu.



" Nous allons organiser la deuxième édition du tournoi en augmentant la mise qui était de 1.500.000 Fcfa : vainqueur 1.000.000 Fcfa et vaincu 500.000 Fcfa. Cette année, elle se sera de 3.000.000 Fcfa : vainqueur 2.000.000 Fcfa, et vaincu 1.000.000 Fcfa. En plus d’autres surprises pour les Asc", a-t-elle informé.



Dans la foulée, l'honorable députée a aussi offert des masques aux Asc, à l'Odcav et aux différentes zones du département de Koungheul.



À travers ce geste, le mouvement "Navétane" a remercié sa bienfaitrice et rappelé les efforts de l'honorable députée Fanta Sall pour le rayonnement du sport dans cette partie du Sénégal...