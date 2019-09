Koungheul : La députée Fanta Sall offre un matériel médical d'un coût de 10 millions de FCFA au poste de santé "Touba Koungheul"

C'est un "ouff" de soulagement pour les habitants que Khoungheul qui ont vu leur poste de santé nouvellement équipé. C'est une opportunité pour eux de voir donc leur établissement sanitaire bien renforcé surtout en cette période d'hivernage où les maladies se multiplient.

La remise du matériel et des équipements médicaux a eu lieu en présence du premier Adjoint au Maire de la commune de Koungheul, du Médecin chef Adjoint, du chef de quartier de Touba Koungheul, des ICP et sages femmes de la poste ainsi que des notables et des populations venues de plusieurs localités de la commune. Ce matériel accueilli par les populations de Touba Koungheul, va à coup sûr alléger leurs souffrances et manquements relatifs à leur prise en charge médicale



La cérémonie officielle de remise du matériel et des équipements médicaux d’un coût de 10 millions de F CFA a eu lieu dans l'enceinte du poste de santé de Touba Koungheul. Ce sont entre autres des bureaux ICP, aspirateurs, boites d’examen gynéco, potences , tensiomètres, des tables de consultation, des lits d’hospitalisation, réfrigérateurs, téléviseurs, balle de 50 Moustiquaires...



Le chef de quartier de Touba Koungheul, Serigne Bassirou n’a pas manqué de saluer l’engagement du donateur, qui, selon lui, s’inscrit dans la vision du Président de la République,. « Je salue avec déférence le deputé Fanta Sall pour avoir pris à bras le corps les besoins de la structure de santé de Touba Koungheul, en terme d’équipements médicaux adéquats et de qualité. Fanta, merci de faire tienne la volonté du Président de la République en améliorant les conditions de vie des populations », a-t-il indiqué.



« C’est d'ailleurs un matériel médical qui va participer à l’amélioration des conditions de prise en charge des patients », souligne El Hadj Guèye qui a représenté le secrétariat exécutif du comité de développement sanitaire du poste de santé, tout en invitant la députée Fanta Sall à venir visiter le poste lors de son prochain séjour, pour voir l’impact positif de ce don de matériel médical.



Quant au Dr Rokhaya Thioye, médecin chef adjointe, représentante du Dr Elhadji Malick NIiang, s’est réjoui de ce geste qui, à l’en croire, arrive à un moment où le poste de santé de Touba Koungheul en a le plus besoin.

Pour elle, ces équipements vont contribuer à faciliter la prise en charge des urgences, « C’est un geste que nous saluons. Et au nom du ministre de la Santé et de l’Action sociale, nous remercions honorable député Fanta SALL pour cet acte citoyen. Elle contribué à la prise en charge de la santé des populations », a-t-elle dit. Le premier adjoint au maire de Koungheul a tenu aussiI à remercier sa « sœur ». « Je salue cette manière de faire de la politique. Celle mise au service des populations », a-t-il reconnu.



Selon Michel Badiette, bras droit du député, ce don vient confirmer l’engagement de Fanta d’être à l’écoute des populations pour répondre à leurs besoins. Tout ceci pour accompagner la politique du Chef de l’Etat Macky Sall de faire de 2019, une année sociale.



Prenant la parole, le député Fanta Sall déclare que « le coût du matériel importe peu. Le plus important c’est de venir en aide à des parents, des proches, bref à des citoyens qui en ont besoin. Notre geste s’inscrit dans une volonté de participer au relèvement du plateau technique de la structure sanitaire»



Pour rappel, en 2018, la députée Fanta Sall avait fait un important don d’une ambulance médicalisée et de matériel médical au poste de santé de Kokoto d’une valeur 40.000.000 Fr.



Un diplôme d’honneur a été décerné à l’honorable député Fanta Sall pour rehausser ses actes menés à l'endroit des populations de Koungheul.