Koungheul : Deux stations services braquées... Les malfaiteurs blessent un malien et emportent son pick-up.

Dans la nuit du lundi au mardi, deux stations services ont reçu la visite inopinée d'une bande de malfaiteurs.



La première est la station Shell qui a été braquée par des malfrats à bord d'un 4x4. Et selon notre source, le bilan du braquage se liste comme suit : un coffre-fort emporté avec une importante somme d'argent, un ordinateur cassé, des caméras de surveillance détruites et deux personnes blessées (le vigile et le pompiste).



La seconde Station s'appelle " Pétro-flamme". Là, les bandits ont grièvement blessé un malien et emporté son pick-up en stationnement près de ladite station.

La gendarmerie qui est actuellement sur le dossier des conducteurs de Jakarta, a ouvert une enquête...