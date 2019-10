Koungheul : Des proches de Yaya Sow répondent aux détracteurs de leur mentor

Face à la presse, des proches du député-maire Yaya Sow, composés principalement de jeunes et de responsables politiques départementaux, ont apporté la réplique à ceux qu'ils considèrent désormais comme des " détracteurs" de leur leader dans la région de Kaffrine et au niveau national.





Porte-parole du jour, l'assistant du maire, Diancko Guèye, a avant tout balayé d'un revers de main toutes allégations consistant à mettre sous les projecteurs " la déloyauté" et " l'ingratitude" de leur mentor à l'égard du président de la République, Macky Sall.



Dans la même veine, Mr Guèye a fait savoir que le maire de Ribot Escale, est toujours derrière le patron de l'Apr et a toujours réitéré son engagement solennel auprès du président de la République...