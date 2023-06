Koungheul / Cérémonie de remise de subventions : La présidente du Conseil départemental, Socé Diop Dionne, gâte la jeunesse et l'APE.

Le Conseil départemental dope la jeunesse et le secteur de l'éducation.

Ainsi, après les récentes subventions allouées aux étudiants pour un montant de six millions de francs et celles remises à trois établissements scolaires de la commune pour un montant d'un million cinq cent mille francs, sans oublier la Croix-Rouge, le Conseil départemental de Koungheul a encore gaté la jeunesse à travers une subvention d'un million de francs que Mme la présidente a officiellement remise à monsieur Baba Thioune, le président du Conseil départemental de la jeunesse.

La cérémonie a eu lieu en présence de l'inspecteur de l'éducation et de la formation, du premier vice président du conseil, du secrétaire général, du président de la commission éducation et de celui de la commission des affaires religieuses.

Mme Socé Diop a en outre appuyé l'inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Koungheul à hauteur de cinq cent mille francs en guise d'appui aux examens de fin d'année dont 300.000 Fcfa tirés du budget et 200.000f pour sa participation personnelle.

Les jeunes, à travers le président du Conseil départemental de la jeunesse, ont salué et magnifié ce geste du Conseil départemental et de tous les conseillers avant que l'inspecteur M. Mamadou Oumar Guèye, une fois de plus, loue les nombreux efforts consentis par le conseil au profit de la communauté éducative.

Concernant le mouvement d'humeur des élèves de Koungheul qui ont décidé de boycotter les examens blancs, la présidente du Conseil départemental a estimé que les parents d’élèves doivent jouer leur partition pour résoudre cette impasse qui risque d’impacter sur les résultats. "Les examens sont déjà fixés, j'exhorte les élèves à plus de lucidité pour finir l’année dans les meilleures conditions". Elle a par ailleurs annoncé aller à la rencontre des potaches pour que l'affaire puisse connaître rapidement un dénouement heureux...