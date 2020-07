Koungheul / Attaque à main armée : 3 malfaiteurs interpellés.

Les 09 malfaiteurs qui ont attaqué le village de Coura Mouride dans la commune de Lour Escale, situé à environ 23 kilomètres de la ville de Koungheul, seront bientôt mis hors d'état de nuire.



En effet, après avoir mis la main sur l'un d'entre eux lors de l'attaque, la population vient encore d'arrêter 2 autres malfrats à Ida Sekko en allant vers Tambacounda avant de les livrer à la gendarmerie. Toutefois, les présumés cambrioleurs ont été violemment tabassés par une foule en furie qui avait engagé une course poursuite contre eux.



Pour rappel, le braquage s'est produit dans la nuit du vendredi au samedi lorsque des malfaiteurs armés de machettes et d'armes à feu, ont visité un domicile appartenant à un nommé, Mor Lawa Mbengue. Les malfrats se sont d'abord introduits dans la boutique avant de gagner l'intérieur de la concession où ils ont tenu en respect deux personnes. Avant de partir, ils ont mis la main sur une importante somme d'argent et blessé 4 personnes dont 02 par balles...