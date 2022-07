Koungheul : Aminata Touré baigne sous la pluie à la rencontre des militants

Malgré la forte pluie qui s’est abattue à Kougheul au moment où elle venait d’effectuer son entrée dans cette ville de l'est du pays, Aminata Touré a fait preuve de détermination et de courage en bravant la forte pluie pour s’adresser aux militants qui étaient fortement mobilisés pour son accueil.



Du haut de sa voiture, où elle était restée debout, Aminata Touré a baigné sous la forte pluie qui s’abattait sur Koungheul pendant presque un tour d’horloge. Et elle n’a raté aucune minute pour communier avec les militants.



Prenant la parole pour souhaiter la bienvenue à leur tête de liste nationale, le maire Badou Ly a promis à Aminata Touré une large victoire au soir du 31 Juillet prochain. « Nous allons nous mobiliser derrière le président de la République pour lui offrir une majorité confortable à l’Assemblée nationale au soir du 31 juillet prochain. Mme le Premier ministre, nous avions promis au président Macky Sall un score de 80% et nous allons le réaliser s’il plait au bon Dieu », promet le maire Badou Ly...