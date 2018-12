Koungheul : Alioune Badara Ly autonomise 46 groupements de femmes

Parce qu'il veut faire partie de ceux qui vont concrétiser la vision du président Macky Sall en matière de politique sociale, Alioune Badara Ly a remis une enveloppe de 5 millions à 46 groupements de femmes à Koungheul, son fief.

Cela n'a rien à voir avec l'enveloppe dégagée pour constituer ces ensembles regroupant des femmes aux fins de les autononomiser. La cérémonie a eu lieu ce lundi à Koungheul en présence de la ministre de l'Économie solidaire et de la Microfinance, en l'occurence Aminata Angéligue Manga. Elle s'est réjouie de cette trouvaille du président de l'Initiative pour la Réélection de Macky Sall. La ministre a rappelé aux femmes et aux jeunes les programmes mis en place par le gouvernement du Sénégal pour les accompagner dans leurs différents projets. Quant au "bienfaiteur" des femmes de son terroir, ceci n'est que le prolongement des actions qu'il a toujours menées en direction de cette couche défavorisée. Enfin, la ministre et le leader de l'IRM ont appelé les femmes à voter massivement pour leur candidat Macky Sall, à l'occasion de la présidentielle qui pointe le bout du nez.