Koungheul : À quelques jours du Ramadan, les populations souffrent le martyre et indexent la SDE et la SENELEC

A quelques jours du Ramadan, les populations de Koungheul vivent en cette période de canicule,(45° en moyenne) des moments difficiles dus à des coupures intempestives de l'électricité aggravés en plus par le manque d'eau dont les motifs sont dus au groupe électrogène défectueux de la SDE. Très remonté contre cette situation le 1er adjoint au maire de cette localité, Souleymane Mboup, fustige cet état de fait et « demande au Directeur général de la Senelec de trouver des solutions idoines pour la fourniture d'électricité de qualité » Par ailleurs ajoute t-il, « A la SDE et à la Sones nous leur demandons de prendre les dispositions pour la mise en place d'un groupe normal qui pourra prendre la relève en cas de coupure. Les populations en ont marre et nous interpellons les pouvoirs publics à la résolution de ce problème lancinant dans les meilleurs délais»