Koumpentoum / « Xëyu ndaw ñi »: 15 jeunes réclament 9 mois de salaire.

Le programme « Xëyu ndaw ñi » lancé en grande pompe dans toutes les régions du Sénégal, est en train de montrer ses limites. Si parfois le processus de recrutement laisse à désirer, ceux-là qui sont recrutés ne sont pas encore au bout de leurs peines. En effet, 15 d'entre eux, recrutés pour le compte du ministère de l'environnement et du développement durable et affectés au service départemental des eaux et forêts de Koumpentoum, sont restés 09 mois sans salaire. Ces jeunes qui travaillent pour l'Agence Sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte ( ASRGMV) n'ont pas encore reçu leurs salaires depuis le début, selon, Mahmoud Khouma, l'un d'eux. Ces jeunes aujourd'hui déçus, ne comprennent pas ce qui leur arrive surtout que d'autres reçoivent régulièrement leur salaire de 80.000 F CFA. Malgré leurs démarches pour en connaître les raisons, ils n'ont jusque-là reçu aucune réponse des autorités.