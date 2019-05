Koumpentoum : Un berger peulh fracasse la tête d'un enseignant

Julien Diatta, directeur de l’école de Ngabitol (Nord de Payar) département de Koumpentoum, a été surpris par un jeune berger armé d'une machette, qui a failli le décapiter hier jeudi. Selon les informations que nous avons reçues, son seul crime serait d'avoir simplement demandé au jeune berger de ne pas faire passer son troupeau de vaches dans la cour de l’école. Ce que ce dernier n'a pas apprécié, avant de lui asséner des coups de machette sur la tête, la jambe et le bras.



Julien Diatta a reçu les premiers soins au centre de santé de Payar avant d’être évacué vers l’hôpital régional de Tambacounda pour des soins intensifs. Suite à cette agression, le collectif des syndicats d’enseignants de ce département dénonce cet état de fait et invite les autorités à sécuriser ces écoles par une délimitation et un mur de clôture pour faire face à l’insécurité qui règne dans cette zone. Ainsi ont-il décidé de faire du lundi 27 Mai 2019, une journée morte, dans toutes les écoles du département pour encore dénoncer ces cas d’agression et inviter l’État à prendre des mesures idoines pour plus de protection des enseignants, surtout dans la zone rurale. Pour l'heure, la gendarmerie est à la recherche de l’agresseur du directeur d’école.



Nous y reviendrons...