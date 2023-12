Koumpentoum/Pencum Niani 2023 : le MCTADT , Modou Diagne Fada s’engage à faire de cette 9e édition, un véritable succès

[17:28, 06/12/2023] Serigne new2: Le Conseil Départemental de Koumpentoum est une collectivité territoriale née de l’acte 3 de la décentralisation. Son Président, Monsieur Oumar SY, ancien député à l’Assemblée Nationale du Sénégal est un acteur de développement local, qui ambitionne à l’image du président de la République du Sénégal, Macky SALL, de faire du Département une collectivité viable, compétitive, attractive et porteuse de développement durable. Ainsi, depuis 2015, le conseil départemental de Koumpentoum organise un festival devenu célèbre, dénommé ‘’Pencum NIANI’’. La 9eme édition du festival est prévue du 29 au 31 Décembre 2023 sous le théme : « la culture au service du developpement des territoires. » Pour cette édition, le président du conseil départemental, Oumar SY a choisi le Premier ministre Amadou BA.



Dans le cadre des préparatifs de cette édition, une délégation du conseil départemental dirigée par son président a été reçu par le ministre des collectivités territoriale de l’aménagement et du développement des territoires, M. Modou Diagne FADA. A cet effet, le conseil départemental a sollicité auprès du ministre, un partenariat entre le Ministère des Collectivités Territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires et le Conseil Départemental de Koumpentoum; une présence effective du ministre à la cérémonie officielle d’ouverture prévue le 30 décembre 2023, un accompagnement institutionnel, technique et financier à l’organisation du Festival à Pencum Niani. En plus le conseil a demandé au ministre un accompagnement pour la valorisation du patrimoine culturel et historique du département qui sont déjà identifiés avec notamment le centre du Sénégal à Payar, Mégalithe de Thiékéne, puits ; Mythique de Goudiour, la tombe de Kimintang Kamara, bourreau de Lat DIOR, des français et des Anglais. Le conseil a, en outre, sollicité un accompagnement sur la coopération décentralisée et le marketing territorial du département de Koumpentoum.



Après avoir écouté religieusement, le MCTADT, a chaleureusement félicité le conseil départemental de Koumpentoum, pour cette belle initiative qui cadre parfaitement avec la vision du chef de l’Etat. En plus de confirmer son soutien au festival, Modou Diagne Fada s’est engagé à entreprendre des démarches, partout ou besoin sera pour faire de cette 9e édition, un véritable succès.