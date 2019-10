Koumpentoum / Pencum Niani 2019 : Me Sidiki Kaba (Ministre des Forces Armées), choisi comme parrain.

Du 27 au 29 Décembre 2019, la 5ème édition du festival Pencum Niani, va vibrer sous le thème : « L’insécurité, un frein au développement des territoires : quelles stratégies pour un renforcement de la sécurité des personnes et des biens dans le Département ? »



Pour cette année, le Conseil départemental de Koumpentoum, dirigé par M. Oumar Sy a porté son choix sur le Ministre des Forces Armées, Me Sidiki Kaba. Le choix du parrain officiel se justifie par le fait "qu'il est le ministre de la région, mais aussi en reconnaissance à son soutien et appui constant au festival depuis la 1ère édition en 2015. Avec lui, le conseil espère consolider les acquis du festival et l'ouvrir au niveau international", a dit M. Oumar Sy, président du Conseil départemental.



Pour les invités d'honneur, le Conseil départemental a choisi tout d’abord celui de Tambacounda pour magnifier l'histoire qui lie les deux collectivités territoriales et développer un partenariat culturel, socio-économique entre elles. L'autre invité d'honneur est la communauté peulh. Ce choix se justifie sur le plan historique et culturel, car après les mandingues, ce sont bien les peulhs qui occupèrent le Niani et qui constituent encore l’ethnie majoritaire...