Koumpentoum/Pencum Niani 2019 : L'ONG Mandimo va organiser des Journées de consultations gratuites.

La cinquième édition du festival Pencum Niani se tiendra à Koupentoum du 27 au 29 Décembre 2019. Cette année encore, le Conseil Départemental de Koupentoum, avec l'accord du MCD le Dr Diop, a fait appel à l'ONG Mandimo pour organiser des journées de consultations gratuites.

Celles de 2018 étaient destinées uniquement aux personnes âgées, cette année elles seront élargies aux femmes et aux enfants avec au programme, entre autres, le dépistage du cancer du col de l'utérus ou du sein et des séances de formation du grand public au secourisme.

Le coordonnateur de l'ONG Mandimo, le Dr. Boubacar Camara, remercie l'équipe dirigeante du Conseil pour la confiance.

L’ONG Mandimo (une contraction des mots "ma mère" (maah) et "mon enfant" (ndinma) en Mandingue, a pour objectif de contribuer à la promotion de la santé, de la nutrition et des droits de la mère et de l’enfant au niveau communautaire au Sénégal et principalement au niveau des régions les plus pauvres au Sénégal.

L'approche privilégiée par l’ONG est d'appuyer les districts sanitaires dans le cadre de la mise en oeuvre de leur plan d'action, de renforcer les compétences des agents de santé communautaire (ASC), d'alphabétiser les femmes en âge de procréer, de promouvoir des interventions intégrées de la santé, de la nutrition et de la protection des droits des femmes et des enfants et de financer des activités génératrices de revenus pour les ASC et les femmes.

L'ONG est une plateforme ouverte à toutes les personnes de bonne volonté qui adhérent à ces objectifs et qui veulent contribuer à leur atteinte.