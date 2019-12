Koumpentoum / Pencum Niani 2019 : « Je tiens à ce festival, qui restitue l’histoire de cette contrée souvent mal connue des autres Sénégalais » (Me Sidiki Kaba, MFA/Parrain)

« Je voudrais d’abord vous dire que le Président de la République Macky Sall vous adresse son salut fraternel, ses félicitations et ses encouragements aux président du Conseil départemental Oumar SY et à l’ensemble des organisateurs pour la bonne réussite de ce festival qui fait partie du calendrier culturel Républicain depuis 2016 », c’est en ces termes que le Ministre des Forces Armées, parrain de la 5e édition du festival Pencum Niani, Me Sidiki Kaba, a démarré son allocution lors de la cérémonie d’ouverture tenue ce 28 Décembre à Koumpentoum. Après avoir transmis les encouragements et les félicitations du chef de l’Etat, Macky Sall, le parrain de l’édition 2019 a réitéré son soutien au Conseil départemental. En effet, dira-t-il : « Je tiens à ce festival, qui restitue l’histoire de cette contrée souvent mal connue des autres Sénégalais... »