Koumpentoum / « Pencum Niani 2018 » : Mamadou Kassé, DG d la SN /HLM désigné parrain.

Le conseil départemental de Koumpentoum, dirigé par M. Oumar SY, a, encore une fois porté son choix sur le DG de la SN/HLM, responsable politique de la région de Tambacounda, pour être le parrain de la quatrième édition du festival « Pencum Niani ». Le choix porté sur le leader du mouvement « And SAMPAAT Macky », se justifie, selon M. Sy « par l’engagement politique et le soutien constant dont M. Kassé fait montre auprès des populations du Niani, en particulier et de toute la région en général.» Pour rappel, l’édition 2018 se tiendra les 21, 22 et 23 Décembre 2018.