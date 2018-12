Koumpentoum/’’Pencum Niani’’ 2018 : Le conseil départemental invite solennellement le chef de l’Etat à venir présider la cérémonie officielle.

Les 21, 22 et 23 Décembre 2018 à Koumpentoum, le conseil département dirigé par M. Oumar SY, va organiser la 4édition du festiv al ’’Pencum Niani’’. Le Niani pendant cette période, va, grâce à l’appui des partenaires vibrer sous le thème : « Les impacts d’une économie nouvelle, quelles stratégies pour les populations du Niani pour en bénéficier durablement ? » Grand moment de culture et d’échanges, des milliers de personnes se donnent ainsi rendez-vous dans l’actuel capital du Niani, pour revisiter leur culture et leur histoire. La présente édition est placée sous le haut parrainage du chef, M. Macky SALL. Raison pour laquelle, M. SY invite « solennellement le chef de l’Etat à venir président la cérémonie officielle, prévue le 22 Décembre à Koumpentoum. » Par ailleurs, le président du conseil départemental, après avoir remercié le parrain de l’édition 2018, M. Mamadou KASSE, dg de la SN/HLM, le Ministère de culture et Dakaractu, invite les chercheurs, les historiens et les tous média à faire le déplacement « ils verront ce qu’ils n’ont jamais vu » at-il conclut.