Koumpentoum / Pencum NIANI 2019 : « les Peulhs Haboobé font partie intégrante de l'histoire du NIANI » (André Sarr, (Président Commission Scientifique)

La salle de délibération du Conseil départemental de Koumpentoum a abrité ce 27 Décembre 2019, le colloque scientifique sur l'histoire des Peulhs Haboobé dans le Niani. Occasion pour le président de la commission, le Proviseur André Sarr, de revenir sur l’historique de leur présence aux côtés des mandingues, de leurs us et coutumes (mariage, circonscription, baptême...). Selon lui, « les Peulhs Haboobé font partie intégrante de l'histoire du NIANI ». Une présence et une cohabitation pacifique qui se justifie par la présence de villages peulhs à côté de chaque village mandingue. À la suite du colloque, un document sera produit et mis dans le grand panier des contributions pour la réécriture de l'histoire du Sénégal. Pour rappel, la cérémonie officielle de la 5e édition du festival Pencum NIANI est prévue pour ce 28 Décembre 2019 et sera présidée par le parrain, le Ministre des forces armées, Me Sidiki Kaba...