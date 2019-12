Koumpentoum / Pencum NIANI 2019 : Les artisans et femmes transformatrices exposent leur savoir-faire.

Pour la cinquième année consécutive, la Chambre régionale des métiers de Tamba est aux côtés du Conseil départemental de Koumpentoum à l’occasion de la Foire organisée dans le cadre du festival. Opportunité pour les artisans et les femmes transformatrices du Niani d'exposer leur savoir faire mais aussi et surtout de mettre sur la table les maux dont ils souffrent. Des doléances qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd, puisque le président du Conseil départemental, M. Oumar Sy et le président de la Chambre des métiers, M. Abdoulaye Sarr ont promis de transmettre ces doléances à qui de droit...