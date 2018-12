Koumpentoum / Pencüm Niani 2018 : Plus de 200 personnes vont bénéficier de consultations gratuites

Dans le cadre du festival Pencüm Niani 2018, plus précisément dans son volet santé, une journée de consultations gratuites et de dons de médicaments a été organisé dans pour tout le département.



Cette journée est le fruit d'une collaboration entre l’ONG Mandimo qui a mobilisé des spécialistes et des professeurs et le Conseil départemental de Koumpentoum, pour venir en aide aux personnes âgées.

Le site de consultation a été installé dans l’enceinte du district de Koumpentoum. D'après le professeur Boubacar Camara, président de l'Ong Mandimo "compte tenu de la rareté des consultations en diabétologie et en urologie, nous avons emmené avec nous des spécialistes", avant de rassurer que les traitements seront à long terme.

Les consultations qui devront se terminer à 16h, ont déjà enregistré plus de 200 patients...