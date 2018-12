Koumpentoum / Pencüm Niani 2018 : « Ce n'est pas normal que le Roi Kimintang CAMARA soit plus adulé en Gambie qu'au Sénégal » (Mamadou KASSE, parrain d’honneur du Festival)

La quatrième édition du festival ’’Pencüm Niani’’ aura donc vécu. Pendant trois jours, du 21 au 23 Décembre 2018, le peuple du Niani s’était donné rendez-vous à Koumpentoum, pour célébrer leurs cultures, leurs histoires et leurs héros. Ils ont voulu montrer à la face du pays, leur fierté d’appartenir à un royaume qui jamais n’a connu la colonisation. Ils ont voulu montrer à la face du monde que ce sont leurs ancêtres, dirigés par la Roi Kimintang CAMARA, qui avaient dit NON à toute forme d’occupation d’où qu’elle provienne.



Parrain pour la deuxième année consécutive, de ce festival qui progressivement s’inscrit comme l’un des plus grands événements de ce pays, M. Mamadou KASSE, DG de la SNHLM, responsable politique de l’APR et Président du mouvement ’’And Sampaat Macky’’, se veut le porte-drapeau de ce grand évènement culturel.



Dans cet entretien exclusif, il revient avec Dakaractu sur le bilan de l’édition 2018, mais aussi les perspectives et en bandoulière un combat personnel, « la reconnaissance nationale du Roi kimintang CAMARA. » En effet, selon lui, « ce n'est pas normal que le Roi Kimintang CAMARA soit plus adulé en Gambie qu'au Sénégal. Et ce combat n’a rien de politique... »