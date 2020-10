Koumpentoum / Nécrologie : Le Parti Socialiste perd son secrétaire général départemental.

Le Niani est en deuil! Nous venons en effet d'apprendre le décès, ce 20 octobre à 2020 à Dakar, de M. Mamadou Camara, secrétaire général départemental du parti socialiste, Conseiller Départemental et Surveillant général du lycée El Hadj Bouna Semou Niang de Koumpentoum. Mamadou Camara est arrière petits-fils de Mansa Kimintintang Camara, roi du Niang.

La levée du corps est prévue ce soir à l'hôpital principal et l'enterrement aura lieu demain 21 octobre à Tambacounda. Toutes nos condoléances à la famille éplorée, au parti socialiste, à la population de Koumpentoum et la famille éducative. Paix à son âme !