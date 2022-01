Koumpentoum/Locales 2022 : BBY réaffirme sa suprématie, mais perd deux communes.

Conseil départemental : BBY dirigée par Oumar Sy écrase la concurrence.



Les résultats issus du vote du 23 janvier pour le Conseil départemental de Koumpentoum, sont sans appel. En effet, BBY dirigée par Oumar Sy a obtenu à elle seule 15.250 voix, contre 5.945 voix pour la coalition Wallu Sénégal, soit un écart de près de 10 000 voix. Elles sont suivies par la coalition Pld And Suxxali, qui obtient 5.102 voix et de Bokk Gis-Gis qui vient en 4ème position avec 4.530 voix.



Huit des dix communes restent dans l'escarcelle BBY.



Des dix communes que compte le département de Koumpentoum, 8 ont été remportées par la coalition BBY. À Koumpentoum, Sidy Traoré est réélu de justesse avec 1.328 voix contre son éternel rival, Ibn Tamiya Sylla qui obtient 1.268 voix. À Ndame, la coalition BBY, qui contrairement en 2014, a fait confiance au maire sortant Abou Diallo, remporte le scrutin avec 1.566 voix, contre 452 pour Bokk Gis-Gis.



À Méreto, le maire sortant de BBY est aussi réélu avec une écrasante majorité. Il obtient, en effet, 1.219 voix contre seulement 493 pour Pld And Suxxali qui est sorti deuxième. Pour la commune de commune de Kahène, le maire sortant Mamady Thiam détruit tout sur son passage. Il est réélu avec 1. 374 voix contre 812 pour le Pld And Suxxali. À Malème Niani, la coalition BBY remporte de justesse le scrutin avec 490 voix contre 419 pour le Pld And Suxxali arrivé en deuxième position.



Dans la commune de Payar, le maire sortant, tête de liste de BBY arrive largement en tête avec 2033 voix contre 1. 500 voix pour Bokk Gis-Gis. A Kouthia Gaydi, arrive, là aussi, très largement en tête avec 868 voix contre 383 voix pour And Défar sunugokh. Pour la commune de Bamba Thialène, BBY vient largement devant avec 2.133 voix contre 1.474 voix pour Wallu Sénégal.



Kouthiaba et Pass coto, ces listes du courage et de l'abnégation qui ont eu raison de BBY.



Des dix communes, seules deux ont échappé à la razzia de BBY. En effet, dans les communes de Kouthiaba et de Pass coto, ce sont les listes d'hommes et de femmes qui ont cru en leur destin et qui ont contre toute attente remporté le scrutin.



À Pass coto, c'est le parti socialiste qui vient en tête avec 1.018 voix humiliant presque le candidat de BBY qui obtient 887 voix. A kouthiaba Wolof Abdoulaye Ndao devient le nouveau maire, lui qui en mettant en place son projet "Wadial sunu eleuk", avait déjà dessiné les contours de son programme.



Pour ces élections il avait décidé d'aller seul, avec ses propres moyens, pour briguer le suffrage de ces concitoyens sous la bannière "And liggeuy sunugox" . L'histoire lui donna raison, car il bat de justesse le candidat de la coalition BBY avec 1113 voix contre 1078.