Kouthiaba Ouolof est une localité située dans le département de Koumpentoum, région de Tambacounda, dans l'est du pays.



C'est le chef-lieu de la communauté rurale du même nom, ainsi que de l'arrondissement de Kouthiaba Ouolof, localité située au coeur du royaume historique du Niani, elle est peuplée de Mandingue, Peulh, Ouolof... Elle est aussi la base politique affective de M. Abdoulaye Ndao, Président du parti "Wadial Sunu Euleul" (WSE).



Venus de tout le département de Koumpentoum et d'autres localités du pays, les militants, partis alliés, mouvements de soutien, se sont donnés rendez-vous dans le village historique et symbolique de Malemba, ce 11 Septembre 2021.



Et ce sont les populations elles-mêmes qui, comme un seul homme, "ont réclamé, voire exigé sa candidature aux locales de 2022. Ce n'est pas une demande, c'est une obligation", a dit Vieux Kobor, responsable des jeunes du parti. Ce dernier, qui s'est prononcé à la suite de plusieurs autres notabilités coutumières et religieuses, a parlé avec le cœur et la raison.



Solennellement, face à sa famille, à sa communauté, Abdoulaye Ndao dira accepter naturellement la demande des populations de Kouthiaba.



En effet, dira-t-il, "aujourd'hui nous sommes à Malemba pour venir répondre à l'appel des jeunes qui ont été de tous les combats... Nous sommes venus répondre à une population qui réclame ma candidature. Cette candidature est la vôtre et ensemble nous travaillerons pour l'émergence de Kouthiaba", a-t-il dit...