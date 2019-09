Koumpentoum : Le conseil départemental en route pour la 5e édition du Festival Pencum Niani prévu du 27 au 29 Décembre 2019

Après quatre éditions, le Conseil départemental de Koumpentoum, dirigé par M. Oumar S’y, s’achemine vers la 5e édition du Festival Pencum Niani. Pour laquelle, il s’agira de consolider et d’approfondir les acquis menant vers la construction d’un produit culturel, touristique, communicationnel et de promouvoir les potentialités dont regorge le Département et de proposer les opportunités d’affaires aux bailleurs et partenaires nationaux et internationaux.

Cette 5e Edition, prévue du 27 au 29 décembre 2019 sera donc l’occasion manifeste de consolider les acquis des éditions précédentes. Cela par la présentation des entreprises culturelles créées grâce à ce festival ainsi que la mise en œuvre de projets innovants et structurants. Sans oublier que ces industries et entreprises culturelles et artisanales (grâce à l’appui de la Fondation d’Entreprise Sonatel) vont produire des objets et des œuvres de qualité. Koumpentoum sera une nouvelle attraction du Sénégal et du monde. Ce festival est un produit culturel certes, mais il est aussi une façon de faire le marketing territorial de la zone de Koumpentoum afin que le développement vienne de nos terroirs.

Ce festival est aussi une occasion de raffermir les liens séculaires de parenté et l’intégration des peuples à travers les axes frontaliers comme la Gambie.

Le thème chosi cette année par la commission scientifique est : « L’insécurité un frein au développement des territoires : quelles stratégies pour un renforcement de la sécurité des personnes et des biens dans le Département ? »