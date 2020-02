Koumpentoum : En route vers le la 1ère édition du Forum de Keur Daouda les 07 et 08 mars 2020.

Le Forum de Keur Daouda est un nouveau concept lancé par la structure NBC – INTERNATIONAL pour la détection des talents villageois mais aussi et surtout la détection des créneaux ruraux porteurs d’emplois et de richesses.



Il s’agit d’un ensemble d’actions et de réflexions à mettre en œuvre pour l’identification, la sélection, l’articulation, la valorisation et la promotion des potentialités dont dispose un village. S’il est vrai qu’on ne peut pas dissocier Keur Daouda de cette entité géographique qui constitue les Terres Neuves, il n’en demeure pas moins qu’on puisse, « à partir de ce village des Terres Neuves, commencer un début de réflexion sur ce qu’on appelle dans le jargon du marketing territorial et du développement durable Villes intelligentes ou Villes Citoyennes. C’est donc cette notion de ville intelligente que nous voulons transposer en parlant de ‘’VILLAGE INTELLIGENT ET SOLIDAIRE’’ »

Telle est l’ambition de M. Cheikh Sarr, fils du terroir et promoteur du forum. C’est dire donc que le concept de Forum de Keur Daouda va regrouper tous les fils de Keur Daouda en collaboration avec toutes les populations des Terres Neuves ainsi que des autorités administratives et locales « afin de trouver des voies et moyens nous permettant ensemble de développer nos villages à travers des actions simples de développement », a dit M. Sarr.



En effet, selon lui, « les initiatives locales basées sur des actions concrètes sont les seules capables de permettre à nos terroirs de se hisser au summum de l’émergence. »

C’est dans ce sens que la structure Nanoor Business Coopération (NBC – INTERNATIONAL) organise en collaboration avec la population, le Forum de Keur Daouda les 07 et 08 mars 2020.



Keur Daouda, ou encore village 2, créé le lundi 11 avril 1974 , est un des villages les plus culturels dans la zone des Terres neuves. Il a connu à l’instar des autres villages, une évolution économique, sociale, démographique qui fait de lui un grand village de nos jours. Ce village des terres neuves, est en train de montrer la voie à suivre pour réussir le pari de l’émergence.



L’ensemble homogène des terres neuves est un label sur lequel, « il faut tabler pour tirer la zone vers l’émergence. Tous les villages installés par le projet se sont intégrés dans le tissu économique des autres villages à travers surtout les marchés hebdomadaires (LOUMA) de la zone. L’agriculture, l’élevage et la foresterie sont les principales potentialités jusque-là exploitées par les populations. Les autres secteurs comme la culture, le tourisme, l’artisanat sont dans une situation précaire qui demande une valorisation. » a constaté le promoteur.



Ainsi, ABC – INTERNATIONAL en partenariat avec le Cabinet Goor Goor Lou (GGL), organisent la 1e Edition du Forum de Keur Daouda (FODEK) du 07 au 08 Mars 2020 à Keur Daouda en lançant le concept « VILLAGE CITOYEN – VILLAGE INTELLIGENT ET SOLIDAIRE » en collaboration avec les jeunes et les femmes du village et la participation des populations des Terres Neuves. Elle sera l’occasion pour les populations des Terres Neuves de décorer les anciennes Gloires des Terres Neuves. Ce sera aussi l’occasion de permettre aux populations de mieux connaître le rôle des collectivités territoriales dans l’administration de proximité. Ainsi, l’objectif général est de permettre à tous les intellectuels et fils de Keur Daouda de se retrouver sous l’arbre à palabres pour discuter des problèmes du village et de permettre aux jeunes et femmes du village de développer l’entrepreneuriat coopératif et l’autonomisation des femmes.