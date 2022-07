Le parti Pastef de Ousmane Sonko, vient de subir une grosse perte dans le département de Koumpentoum. En effet, investi suppléant sur liste de la coalition Yewwi Askan Wi, pour les législatives du 31 juillet, Ousmane Gaye, a rejoint la mouvance présidentielle, en cette veille des législatives.



Il a officialisé son départ de Pastef et son adhésion à BBY hier lors d'un grand meeting organisé dans son fief à Koumpentoum. Un meeting qui a vu la participation de responsables politiques de l'APR, comme Mamadou Kassé du Conseil départemental de Tamba, Oumar Sy, Abdoulaye Ndao entre autres.



Selon le neo-apériste, "mon plus grand regret c'est d'avoir été aux côtés de Ousmane Sonko pendant 06 ans. Qui me connait sait que je ne suis pas parti pour de l'argent. D'ailleurs, quand le président Macky Sall ma demandé ce que je voulais je lui ai juste demandé deux puits pour ma communauté. Et c'est ce qu'il a fait" a-t-il déclaré.



Pour rappel, c'est Abdoulaye Ndao, actuel maire de Kouthiaba, qui a fini de pêcher dans les eaux de Pastef et récupéré celui qui avait engagé plus de 15% de l'électorat dans la commune lors des dernières élections locales. Les deux hommes avaient été reçus au palais par le président Macky Sall, officialisant ainsi, sa décision de quitter Ousmane Sonko. Le désormais ex-Pastef, compte battre campagne pour et au profit de la coalition BBY...