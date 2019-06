Korité2019 /Yoff-Diamalaye : Des "Zikrs" et invocations d'Allah avant la prière de l'Aïd Al Fitr ce mercredi.

La communauté Layène, fortement marquée par la présence des Lébou, accorde une importance particulière aux chants religieux et ne cesse de les entonner à toutes les fêtes religieuses juste avant la prière.



C'est encore le cas aujourd'hui en ce jour de fête qui marque la fin d'un mois correspondant au début de la révélation du Coran au prophète Mohamed (PSL). Ce moment de prière et de recueillement fait aussi montre de la pureté des pratiques de cette communauté Layène qui, à travers les "Laye Laye" (Alah), ses "Zikrs", appelle à se conformer aux pratiques recommandées par le Tout Puissant.



Cette prière matinale va être dirigée par Mame Libasse Laye qui va faire son apparition aux environs de 9h à Diamalaye Yoff pour ensuite donner ses enseignements et recommandations en guise de rappel pour les fidèles...