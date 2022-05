Korité à Massalikul Jinaan - Serigne Moustapha Mbacké : « Le respect de la tradition inclut le devoir de transmettre les valeurs sur les plans familial et sociétal »

La Korité a encore été l’occasion pour Serigne Mous­tapha Mbacké d’appeler les fidèles musulmans à la communion. Le pardon et la solidarité, sans oublier le retour à Dieu ont été les principales recommandations de l’Imam.



Dans son sermon, il a aussi appelé à renoncer à la violence et à respecter autrui, particulièrement les plus âgés. Face à la dérive de nos sociétés, il serait bien d’œuvrer pour Dieu en tout temps et tout lieu.



Selon lui, « le respect de la tradition inclut le devoir de transmettre les valeurs sur les plans familial et sociétal... Une société ne saurait être stable si elle rate l’éducation de ses enfants. » C’est le seul moyen, dit-il, pour faire face aux problèmes de notre temps et pour éviter les apories de la dérive de nos sociétés.



Serigne Moustapha Mbacké Abdoul Khadr n’a pas omis de parler de la violence, à travers les attaques verbales avec n’importe quel support. À ce propos, il a demandé aux fidèles de cesser d’utiliser les écrits pour inciter à la haine et à la violence.



L’Imam a demandé aux autorités de ne pas user de leur force pour faire du mal aux gens. Il estime qu’un musulman ne doit faire que du bien à son semblable.