Korité à Diamalaye : « Je donne ici toutes les salutations du Chef de l’État et dit au Khalife tout l’engagement du président à ne ménager aucun effort pour s’impliquer de manière permanente sur les projets de la communauté » (Abdoulaye Diouf Sarr).

Le ministre de la santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a effectué ce 2 mai, la prière de la Korité à Yoff Diamalaye. Venu représenter le gouvernement, le ministre était accompagné par une très forte délégation dont le préfet de Dakar et le sous-préfet des Almadies. Il a délivré le message du Chef de l’État qui témoigne toute sa gratitude à l'endroit des autorités religieuses et son engagement à ne ménager aucun effort pour être aux côtés de la communauté Layène...