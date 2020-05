Korité : Oustaz Alioune Sall sur les bienfaits du « Mouroum Koor »

La solidarité est une règle bien présente aussi dans la religion musulmane. En cette veille de korité ou fête de l'aid el fitr, il est recommandé à tout bon musulman de faire la Zakat Al Fitr ou encore "Mouroum Koor". Selon Oustaz Alioune Sall chaque personne doit sortir 800 francs au plus tard avant la prière de l'aid pour aider les plus démunis. Le religieux est revenu sur les règles de l’aumône, quand et comment doit on la faire.