Korité Nimzatt : Chérif Cheikh Aya Aïdara invite les disciples à s'inspirer de leur marabout et à obéir aux présidents sénégalais et mauritanien.

Après avoir dirigé la prière de l'Aïd El-fitr ce mardi à Nimzatt, le khalife général des khadres, Chérif Cheikh Aya Aïdara, a saisi l'occasion pour s'exprimer sur le liens unissant les présidents sénégalais et mauritanien, respectivement Macky Sall et Mohamed Ould Abdel Aziz. Le khalife dans son allocution, a invité les disciples à plus de respect, mais aussi à d'inspirer de leur marabout pour une paix durable, avant de formuler des prières...