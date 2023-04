Korité 2023 / Abdou Karim Fofana exhorte au respect des institutions : « L’atout le plus important du Sénégal, c’est la paix! »

Venu assister à la prière annuelle de Korité marquant la fin du mois de Ramadan, le ministre du commerce a délivré le message du président macky Sall. Depuis la mosquée de Massalikul Jinaan, Abdou Karim Fofana a axé son discours sur la nécessité de veiller à ce que les symboles de la nation ainsi que les institutions soient préservés et respectés par les citoyens. Car d’après lui, « l’atout le plus important du Sénégal c’est la paix et la stabilité, une responsabilité qui incombe à tout le monde ! »