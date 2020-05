Korité 2020 : Pikine a prié dans le respect strict des mesures préventives

Une fête spéciale, dans un contexte spécial. C'est du moins ce que l'on peut noter dans la fête de Korité de cette année qui a coïncidé avec une période de crise sanitaire liée à la Covid-19.

Aujourd'hui, la Korité est fêtée sur toute l'étendue du territoire, mais sous une atmosphère particulière causée par la pandémie qui veut que les gestes et mesures de prévention soient respectées.

Dans la banlieue et plus particulièrement à Pikine, certaines mosquées, pour ne pas dire toutes, ont observé la prière de l'Aïd-Al-Fitr, qui marque la fin du mois de Ramadan. À Rue 10, dans la grande mosquée, les fidèles sont venus prier mais, les consignes sont bien respectées : Le port de masque, la distanciation physique et même les habitudes de salutations sont aujourd'hui, devenues inappropriées dans ce contexte sanitaire. L'Imam de la mosquée a profité de cette occasion pour formuler des prières face à cette pandémie du Coronavirus.

Mais également, rappeler simplement que ce genre de pandémie a, depuis longtemps frappé le monde, même durant la période des prophètes. Ainsi, il appelé tous les fidèles à se conformer aux règles édictées par les autorités sanitaires, mais aussi à se munir des recommandations divines pour se rapprocher le plus possible de son créateur.