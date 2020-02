Kolda : les conducteurs de motos taxi Jakarta et les chauffeurs saluent l'initiative du réseau des parlementaires.

C'est un ouf de soulagement pour les conducteurs de motos taxi Jakarta et les conducteurs de véhicules qui ont bénéficié de ces deux jours de sensibilisation. Dans le souci de réduire les accidents surtout le plus souvent mortels à Kolda, ils ont été mis devant le fait accompli. Désormais, ils doivent veiller au respect du code de la route non seulement parce qu'ils subissent ces accidents, mais ils font aussi des victimes surtout parmi leurs passagers. Les conducteurs de moto Jakarta comptent assainir leur secteur en retirant les mineurs le plus souvent irresponsables. Ils ont salué par ailleurs la réception des casques pour leur propre sécurité...